Viktringer „Giftschlangen-Wohnung“ durchsucht

In einem Terrarium in der Wohnung konnte noch eine weitere Giftschlange sichergestellt werden. Auch das Kellerabteil der Viktringer Wohnung wurde überprüft. Hier konnten jedoch nur leere Reptilienboxen gefunden werden. Nach wie vor verweigert der Häftling eine konkrete Aussage, von wo er die Reptilien her hat, bleibt weiter unklar. Jedoch gab er zu, insgesamt elf Giftschlangen besessen zu haben. Tier Nummer elf - eine hochgiftige Bambusotter - ist seit heute (Mittwoch) in Verwahrung.