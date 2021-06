Wolf: FPÖ legt der Volkspartei einen „Elfer“ auf

100 gerissene Schafe in Tirol, davon 36 am vergangenen Wochenende: Die Volksseele - und das sind bei Gott nicht nur die Bauern im Land - kocht! Der Ruf nach einem sogenannten „aktiven Wolfsmanagement“ - das heißt nichts anderes, als Abschuss - wird immer lauter. Die FPÖ bringt am Mittwoch erneut einen Antrag im Ausschuss ein.