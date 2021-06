Craig: Drehstart für „Knives Out“-Fortsetzung

Drehstart für die Fortsetzung der starbesetzten Krimi-Komödie „Knives Out - Mord ist Familiensache“ mit Daniel Craig als Privatdetektiv: „Erster Drehtag für den nächsten Krimi um Benoit Blanc“, schrieb Regisseur Rian Johnson (47) dazu am Montag auf Twitter. Er bedankte sich bei den „netten, geduldigen Leuten hier in Griechenland, die uns all das Morden an ihren friedlichen Stränden erlauben“.