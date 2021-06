Radfahrer bei Crash schwer verletzt

Ein Crash zwischen einem Radfahrer und einem Auto dürfte sich am Montagnachmittag in Obertrum ereignet haben. Der Radfahrer wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und vom Rettungshubschrauber C6 in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Genauere Informationen zum Unfallhergang waren noch unbekannt.