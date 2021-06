Schwerpunkteinsatz: 472 Biker rasten in Tempofalle

Jagd auf rasante Motorradfahrer machte die Polizei am vergangenen Wochenende im Zuge einer länderübergreifenden Schwerpunktaktion in Tirol und den Zulaufstrecken in Salzburg, Kärnten und Vorarlberg: Alles in allem wurden dabei 472 Tempobolzer aus dem Verkehr gezogen und 268 sonstige Delikte verzeichnet.