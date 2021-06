Wasserretter zog Männer aus dem Pleschinger See

Er hat es schon wieder getan! Zum bereits fünften Mal wurde Martin Haunschmidt (32) am Pleschinger See in Steyregg in Oberösterreich zum Lebensretter. Der Leiter des Wasserrettungs-Stützpunkts kann aber nicht begreifen, warum die beiden Nichtschwimmer (jeweils 24 Jahre alt) sich in Lebensgefahr begeben hatten.