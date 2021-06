NÖ hat die meisten Ladestationen für E-Autos

In keinem anderen Bundesland gibt es so viele öffentliche E-Ladestellen wie in Niederösterreich. Zu diesem Schluss kommt der Verkehrsclub (VCÖ) in seiner aktuellen Bestandsaufnahme. Mit 133 Elektrozapfsäulen pro 100.000 Einwohner überflügelt das Bundesland mittlerweile alle anderen Regionen Österreichs, der Bundesdurchschnitt liegt bei 97. Im Europavergleich nimmt NÖ immerhin bereits den 7. Rang ein.