Matthäus: „Jetzt die Köpfe nicht hängen lassen“

Interwetten-Experte Lothar Matthäus war von der Leistung der österreichischen Mannschaft höchst beeindruckt. In seiner Analyse spricht er über das Spiel, über das man wohl noch lange reden wird. Der Weltmeister von 1990 legt dar, was am Ende doch gefehlt hat, er bedankt sich aber auch bei dem österreichischen Team für das tolle Turnier und sagt: „Nur jetzt die Köpfe nicht hängen lassen!“.