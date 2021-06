Italienische Familie mit Baby aus Bergnot gerettet

Die vier Erwachsenen mit zwei Kindern und einem Säugling waren am Samstag gegen 12 Uhr zu einer Wanderung im Nassfeldgebiet von der Winkelalm (Italien) in Richtung Roßkofel bei Hermagor aufgebrochen. Im Bereich der sogenannten Cantinscharte in einer Seehöhe von etwa 1800 Metern geriet die Familie in steiles Gelände mit Restschneefeldern und musste den Notruf absetzen. „Das war grob fahrlässig“, betont Pilot Klaus Jäger, der die Meisterleistung mit dem Polizeihubschrauber Libelle FLIR vollbrachte. Er kann nur ungläubig den Kopf schütteln, wie man mit zwei älteren Menschen, zwei Kleinkindern und einem Säugling im Tragetuch in dieses Gelände klettern kann.