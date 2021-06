Heute findet die Regenbogenparade Klagenfurt statt

Die diesjährige Regenbogenparade in Klagenfurt startet um 14 Uhr vor dem Stadttheater. Bei der Auftaktkundgebung spricht erstmals Bürgermeister Christian Scheider. Danach geht es mit Fahrrädern über die Ringe bis zum Lendhafen. Dort wird es eine „Open Mic“-Session geben, also ein offenes Mikrofon mit der Möglichkeit für alle, sich an die Teilnehmer zu wenden.