Wolfsberger (51) hielt illegal zwei Waschbären

Die Polizei schritt aufgrund einer Anzeige am Freitag ein und entdeckte die Tiere in einer Voliere. Der 51 Jahre alte Besitzer gab an, die Waschbären als Welpen über eine Internetplattform in Deutschland gekauft zu haben. Er habe bereits damals gewusst, dass die Haltung solch invasiver Arten in Österreich sowohl mittels nationaler Verordnung als auch mittels EU-Verordnung verboten sei, was auch der Amtstierarzt bekräftigte.