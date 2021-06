„Krone“ in Tschechien: „Alle packen an, wo‘s geht“

Für die „Krone“ sind Redakteur Stefan Steinkogler und Fotograf Imre Antal im tschechischen Moravska Nova Ves - der Ort mit rund 2600 Einwohnern wurde von dem Tornado am Donnerstag besonders in Mitleidenschaft gezogen. Viele Bewohner haben das sprichwörtliche Dach über dem Kopf verloren - doch der Zusammenhalt ist groß. „Alle helfen zusammen, kommen teils aus anderen Dörfern und packen an, wo es geht“, so Steinkogler, der „noch nie so eine Zerstörung gesehen“ habe. Es seien „Bilder, die man nur aus Kriegsgebieten nach Bomben sieht“. Ein Video von einer Fahrt durch das Dorf zeigt das Ausmaß der Schäden.