„Krone“ testete „härtesten TV-Parkour der Welt“

„Krone“ testete Show-Parkour in Premstätten

Nach dem ersten Eignungstest in Wien durfte das die „Krone“ nun auch hautnah beim richtigen Show-Parkour in Premstätten am Schwarzlsee miterleben. Zwölf Kilometer südlich der steirischen Landeshauptstadt Graz wurden über 40 Tonnen Stahl für die nächsten zwei Staffeln des Action-Formats verbaut - alleine der Parkour wurde durch 18 Sattelschlepper angeliefert, sechs weitere karrten Riggs, Lautsprecher und Scheinwerfer an, die die mehr als 64 sogenannten Obstacles (Hindernisse) ab Herbst 2021 auf PULS 4 ins rechte Licht rücken.