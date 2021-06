Die Action-Show von PULS 4 im „Krone“-Test

Beim Eignungstest in Wien, der unter strengen Corona-Sicherheitsmaßnahmen stattfand, erfuhr die „Krone“ am eigenen Leib, mit welchem Rüstzeug die Kandidaten für die erfolgreiche PULS-4-Show (Staffel 1 verfolgten 2,6 Millionen Seher) ausgestattet sein sollten.

Auf reine Muskelmasse ist kein Verlass, wie auch Teilnehmer Bernhard Holubar zu spüren bekam: „Ich bin etwas zu massiv“, so der 28-jährige Fitnesstrainer. „Ich habe die hier gefragten Disziplinen in den letzten Monaten geübt -auf Parcours hintrainiert habe ich die letzten beiden Wochen. Hätte ich früher gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich mehr trainiert.“ Griffkraft, auch Timing, ist hier alles, und: „Schmerz ertragen wollen, fast schon lieben“, so der Wiener, der seinen Kletter-Konkurrenten die besten Siegchancen zuspricht.