Diskonter Aldi kickt Billigfleisch aus Sortiment

Die Zeiten, in denen man um rund einen Euro ein Kilogramm Faschiertes in den Supermärkten kaufen konnte, sollen in ein paar Jahren der Vergangenheit angehören. Wie „Bild“ in Berufung auf den Konzern berichtet, geht Aldi damit bewusst ein unternehmerisches Risiko ein: Wenn die Konkurrenz nicht mitziehe und weiterhin Billigfleisch verkaufe, könnte Umsatz verloren gehen. Doch dem Unternehmen gehe es in erster Linie um das Tierwohl - nach finanziellem Engagement in verschiedenen Initiativen müssten nun Taten folgen. „So schwer es auch wird, wir glauben daran, das Richtige zu tun: für Tierwohl, für nachhaltiges Wirtschaften, für unsere Kunden und aus Überzeugung“, so Aldi-Süd-Geschäftsführer Erik Döbele.