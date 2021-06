Jungrind rutschte aus und fiel auf Landwirt

Der 71-jährige Landwirt wollte am Abend mehrere Jungrinder in Außervillgraten auf die dortigen Almwiesen bringen, dabei lief ein Kalb davon. Der 71-Jährige begab sich deshalb auf die Suche nach dem Tier und konnte es gegen 18.30 Uhr auffinden. Beim Zurücktreiben geschah dann das Missgeschick. Der Verletzte musste zuerst von der Bergrettung Sillian terrestrisch geborgen werden und wurde dann anschließend von der Rettung in das BKH Lienz gebracht.