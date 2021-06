Maierhofer in Verhandlungen mit dem FC Wels

Bahnt sich beim Fußball-Regionalligisten FC Wels eine echte Sensation bei der Suche nach einem neuen Trainer an? Hinter den Kulissen wird jedenfalls mit Hochdruck daran gearbeitet! Niemand Geringerer als Ex-Teamspieler und Bundesliga-Torschützenkönig Stefan „Major“ Maierhofer hat ein konkretes Angebot aus der Messestadt vorliegen. „Ja, es stimmt. Der FC Wels ist zuletzt über mein Management mit mir in Kontakt getreten und wir befinden uns aktuell in Gesprächen“, bestätigt der 38-Jährige, der im Frühjahr beim deutschen Zweitliga-Absteiger Würzburg unter Vertrag stand. Auch eine Verpflichtung als Spielertrainer ist für den Niederösterreicher eine denkbare Option.