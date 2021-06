Wilde Attacke auf offener Straße in Wels

Vier bisher unbekannte Täter attackierten am Freitag gegen 0.50 Uhr in der Pollheimerstraße in Wels ohne ersichtlichen Grund eine fünfköpfige Personengruppe. Die Verdächtigen sprangen aus einem schwarzen Pkw, vermutlich BMW 5er Serie, welcher vor der Gruppe angehalten hatte. Sie traten mit den Füßen auf die drei Männer und zwei Frauen ein und schlugen sie mit den Fäusten bzw. einem Straßenleitpflock.