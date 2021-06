Klagenfurt: Indoor-Radrennbahn & neue Radwege?

Bahnhof und Autobahnanschluss

Günther Kollitsch ist neu an Bord: „Durch Bahnhof und Autobahnanschluss haben wir optimale Voraussetzungen. Das Velodrom wäre in Europa sogar einzigartig.“ Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider: „Das Vitalbad ist ein Leuchtturmprojekt, wir arbeiten an einer Lösung für die nächsten Jahrzehnte.“