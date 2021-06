Ein neuer „Pole“ für den Schopp-Klub

Neuzugang in Hartberg - der oststeirische Bundesligaklub verpflichtete David Stec. Der 27-jährige Rechtsverteidiger spielte bis 2018 in St. Pölten, wechselte dann nach Polen, wo er für Pogon Stettin 62 Partien bestritt. Bei der Truppe von Markus Schopp unterschrieb der Niederösterreicher einen Vertrag bis 2023.



Gas geben

„Ich bin froh, heute in Hartberg unterschrieben zu haben. Hartberg hat sich sehr um mich bemüht. Ich freue mich die Mannschaft kennenzulernen und brenne auf die Vorbereitung für die Meisterschaft. Ich möchte mit Hartberg schöne Erfolge feiern und so viele Spiele wie möglich gewinnen. Wichtig ist am Platz Gas zu geben und dass ich mich schnell in Hartberg einlebe!“