Neuer Vertrag für den Landes-Fotografen

Seit einer Woche findet sich auf dem Vergabeportal des Landes Salzburg eine neue Ausschreibung: Fotodienst für das Landes-Medienzentrum. Doch man könnte meinen, das Land sucht gar keinen neuen Fotografen. Denn obwohl ohne Not, wie das Land betont, international ausgeschrieben wird, ist die Ausschreibung gar nicht so leicht zu finden. Denn der für den Auftrag angegebene CPV-Code, der bei einer EU-weiten transparenten Ausschreibung vorgeschrieben wird, bezieht sich auf allgemeine Verwaltungsdienstleistungen. Ein Fotograf auf Auftragssuche würde allerdings nach dem Code für Fotografen suchen, meinen Kritiker. Hinzu kommt, dass die Ausschreibung im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens abgewickelt wird. Sprich: Statt 30 Tagen läuft die Bewerbungsfrist nur 14 Tage, bis zum 30. Juni. Wer sich bewerben will, muss also speziell danach suchen und schnell sein.