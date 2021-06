Hitlergruß-Affäre: Öllinger bekam doch noch Recht

Zunächst sah auch ein Berufungssenat des OLG in der Geste des Burschenschafters ein ganz normales Winken - und keinen Hitlergruß. Es lehnte daher die Einsichtnahme in Videomaterial ab, das mehr als die von Öllinger verbreiteten Fotos zeigte. Dessen Anwältin Maria Windhager brachte daraufhin einen Erneuerungsantrag beim Obersten Gerichtshof ein. In weiterer Folge verwies dieser das Verfahren wegen Mängeln zurück an das OLG. Der zuständige Senat wies die Anträge des Klägers am Mittwoch nun endgültig ab.