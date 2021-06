Landtag diskutiert über Hebammen-Mangel in OÖ

SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder begründet den Antrag so: „Die Anzahl der Geburten in Oberösterreich ist von 2009 bis 2019 um 15 Prozent auf rund 15.000 Geburten pro Jahr angestiegen. Dieser Geburtensteigerung steht jedoch ein Mangel an Hebammen gegenüber. So muss eine Hebamme in den oberösterreichischen Krankenanstalten in manchen Fällen bis zu drei Geburten gleichzeitig betreuen, anstatt – wie von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen – eine Geburt.“ Auch außerhalb der Spitäler könne der Bedarf an Hebammen zum Teil nicht gedeckt werden.