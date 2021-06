Corona: Delta-Mutation in Österreich am Vormarsch

Laut einem aktuellen Varianten-Bericht der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) wurde bis Dienstag in fast allen Bundesländern - außer Kärnten und Vorarlberg - die Delta-Variante nachgewiesen. In Salzburg gab es 28 Fälle, in Tirol 24, in Niederösterreich 23, in der Steiermark acht, im Burgenland sieben - hier soll sich die Mutation rund um einen Fußballklub ausgebreitet haben - und in Oberösterreich vier Fälle.