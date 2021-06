Heute gibt es: „Alles von der Sellerie!“

Sellerie Brot Sauce: 300ml Gemüse oder Kalbsjus, Sellerieschalen, 150 Sauerteigbrot in Würfel geschnitten, 1 Schalotte, Malzsirup, dunkles Malzbier, Thymian, 50g Butter. Zubereitung: Sellerieschalen und Sauerteigbrot mit etwas Öl beträufeln und bei 180°C im Ofen sehr dunkel rösten (nicht verbrennen lassen). Schalotte in feine Streifen schneiden und in etwas Butter karamellisieren. Mit dem Jus aufgießen und einmal aufkochen. Das geröstete Brot und die Sellerieschalen in der Sauce ausziehen lassen. Thymian hinzufügen und weiter 10 Minuten ziehen lassen. Danach durch ein feines Sieb passieren. Optional mit etwas Stärkemehl andicken und die kalte Butter ein mixen. Mit Salz, Malzsirup und etwas Malzbier abschmecken.