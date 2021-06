Wenn Badespaß zur tödlichen Gefahr für Kinder wird

Wie in vielen anderen Bereichen verstärkte die Pandemie auch beim Thema Schwimmen die bereits bestehenden Unterschiede in den Bevölkerungsgruppen. Sozial schwächer Gestellte hatten in den vergangenen Monaten am wenigsten Möglichkeiten, eine für sie sichere Schwimminfrastruktur zu nutzen. Hier fordern die Experten eine rasche „Aufholjagd“ auf allen Ebenen, vor allem auch im Schulsportbereich.