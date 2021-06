„Justiz will unabhängig und in Ruhe arbeiten“

Seit dem Ibiza-Video und dem Untersuchungsausschuss gab es immer wieder Attacken auf die Justiz. Alle vier Gerichtspräsidenten von Österreich, auch Sie, weisen die Angriffe schärfstens zurück. Was brachte das Fass zum Überlaufen?

Die Summe an öffentlichen Äußerungen und an die Öffentlichkeit gekommene Chatverläufe. Unser Anliegen war „Stopp“ zu sagen. Wir wollen unabhängig und in Ruhe arbeiten. Das Vertrauen in die Justiz darf nicht aus parteipolitischen oder populistischen Gründen in Frage gestellt werden. Ein Rechtsstaat ist ein wesentliches Element der Demokratie.