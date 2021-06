Stadt überprüft Pläne nach tödlichem Strom-Unfall

Laut Berthold handelte es sich überhaupt um den ersten Todesfall im Rahmen von Straßenbauarbeiten in der Stadt Salzburg. Passiert ist der Unfall am Montag gegen 15 Uhr: Bei Grabungsarbeiten am Museumsplatz wurde ein Erdstromkabel mit beschädigter Isolierung freigelegt. Nach kurzer Information an seinen Vorgesetzten griff ein Arbeiter (50) das Kabel und geriet in den tödlichen Stromkreis – unter den Augen seiner Kollegen. Reanimationsversuche zum Trotz verstarb der Mann noch an Ort und Stelle.