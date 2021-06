Bauarbeiter erlitt tödlichen Stromschlag

Am Montagnachmittag kurz vor 15 Uhr kam es auf einer Baustelle am Franz-Josef-Kai in der Salzburger Altstadt zu dem tödlichen Arbeitsunfall, wie die Polizei berichtet. Bei Grabungsarbeiten mit dem Bagger wurde ein Stromkabel freigelegt. Die Isolierung des Erdstromkabels, das nicht im Lageplan verzeichnet war, war offensichtlich beschädigt. Noch durch Zuruf informierte der Bauarbeiter aus der Grube seinen Vorgesetzten, griff dann aber zum Kabel und geriet in den Stromkreis.