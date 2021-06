Super-Kracher: Austria zum Start gegen WAC!

Einen Neuzugang präsentiert Wolfsbergs indes demnächst: Linker Flügel, 20 Jahre jung, gebürtiger Ghanaer, der als Spieler des Achten WAFA SC in der aktuellen Meisterschaft sechsmal „Man of the Match“ war - das ist der hochbegabte Augustine Boakye, der einen Vier-Jahres-Vertrag beim WAC signierte. Vizeboss Christian Puff versucht derzeit intensiv, die nötigen Visa aufzutreiben, damit Boakye schon im Camp dabei sein kann. Auf jeden Fall ab Donnerstag in Maria Alm im Einsatz ist der neue Videoanalyst und „Co“ Rainer Müller (35), wie Oliver Barth ein Landsmann von Robin Dutt.