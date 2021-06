Der unangenehme Dating-Druck nach der Pandemie

Die zweischneidige Rolle der Fantasie bei der Partnersuche kennt man von Online-Dating. Bevor man eine Online-Bekanntschaft trifft, hat man bereits Idealbilder der anderen Person innerlich aufgebaut. Bilder, die auf der Basis von Stehsätzen wie „Hallo, wie geht’s, was machst du am Wochenende?“ und kaum unterscheidbarer Dating-Fotos nur wenig Realitätsgehalt haben können. Sportlicher Mann in den Bergen, Frau im Minikleid im Spiegel, Mann mit Katze (wahlweise Hund, Baby, Babyküken, o. ä.), Frau mit offenen Haaren, lächelnd und mit Blick von unten, weichgezeichnet. Sich in diese Idealbilder zu verlieben, ist leicht, scheint die ideale Person doch alles zu erfüllen, was wir schon immer gesucht haben. Trifft man die Person dann das erste Mal in echt, kann der Fantasie-Funke überspringen. Oder jäh erlöschen, weil die Fantasie-Person sich als eine Projektion unserer eigenen Wünsche und Bedürfnisse herausstellt.