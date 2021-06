„Neue Hochhäuser sind einzig logische Realität“

Nachdem vergangene Woche eine Investorengruppe die städtische GWG in Linz beim Bieterverfahren um die 28.000m² große ÖBB-Wohnanlage im Franckviertel ausstach, brodelt weiter die Gerüchteküche, was am dortigen Areal künftig passieren wird. Erlaubt ist ausschließlich „sozialer Wohnbau“.