Drei junge Leben wurden für immer ausgelöscht

Feuerwehrkameraden trauern

Große Trauer herrscht etwa bei der Freiwilligen Feuerwehr Obergroßau. Denn ihre Kameradin, die erst 15 Jahre alte Iasmina, weilt nicht mehr unter ihnen. „Der Schock sitzt bei uns allen tief“, schreiben sie in einem berührenden Nachruf auf Facebook. Das Unglück nahm am 16. Juni in Gersdorf an der Feistritz seinen Lauf: Wie die Polizei bestätigt, dürfte Iasmina beim Mopedfahren eine Stopptafel übersehen haben. Sie krachte ungebremst in den Anhänger des vorbeifahrenden Pkw eines Ungarn und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort verlor sie zwei Tage später ihren Kampf gegen den Tod.