„Meilenstein“: Corona-Entwicklung erfreut Politik

Mückstein: „Jeder Zweite bereits geimpft“

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) teilte per Aussendung erfreut mit, dass mit Stand Montag 50,14 Prozent aller Menschen in Österreich eine Corona-Schutzimpfung erhalten haben: „Das Tempo bei den Corona-Schutzimpfungen ist unverändert hoch. Bisher konnten wir schon rund 6,9 Millionen Impfungen durchführen und mehr als 4,4 Millionen Menschen in Österreich einen ersten Schutz gegen das Coronavirus zur Verfügung stellen. Das ist bereits jeder zweite Mensch im Land. Danke an alle, die hier täglich im Einsatz sind.“