13 Verkehrstote in nur einer Woche in Österreich

Sieben Menschen in Vorwoche tödlich verunglückt

Sieben Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße, drei auf einer Autobahn, zwei auf einer Gemeindestraße und eine auf einer Bundesstraße ums Leben. Fünf Verkehrstote mussten in Oberösterreich, je zwei in Kärnten, der Steiermark und Vorarlberg und jeweils einer in Niederösterreich und Tirol beklagt werden.