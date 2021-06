Thomas Forstner: „Ich wär sofort wieder dabei“

Ein Ausgleich zur Musik?

Ich glaube, es ist das Fokussieren auf den nächsten Stoß. Der muss perfekt sitzen. Was davor und danach ist, an das darf und soll man nicht denken. Im Endeffekt wie bei einem Auftritt. Fokussiert sein auf das, was man gerade tut in der Sekunde, und versuchen, das so gut wie möglich zu machen.