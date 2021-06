Faltbare Kajaks für unterwegs!

Während sich also für einen Paddelausflug am Faaker See, Wörthersee, Ossiacher See, Bleder- und Bohinj See (beide in Slowenien) oder Lago del Predil (Italien) der Standort in Faak am See anbietet, ist von Kellerberg aus der Millstätter See und Weißensee sowie die Drau in Reichweite. Der Fluss ist sogar bis Villach befahrbar. Dort kann man das zusammengefaltete Kajak dann einfach einpacken und mit der S-Bahn retour fahren.