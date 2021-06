Biker retten Unfallopfer das Leben

Eine traumhafte Zwei-Tages-Tour an den Hallstättersee unternahmen 19 Freunde des Biker-Clubs Güssing-Jennersdorf am vergangenen Wochenende. Auf der Heimfahrt kamen die Ausflügler in Veitsch im steirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zu einem schweren Unfall. Ein Fahrer einer anderen, fünfköpfigen Motorradgruppe war in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit voller Wucht gegen die Böschung geprallt. Der 57-Jährige aus Fischamend (NÖ) lag bewusstlos auf dem Bankett.