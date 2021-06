Niederösterreicher sind am Hochstuhl gestrandet

Zwar richtig ausgerüstet aber ohne jegliche Ausbildung und Erfahrung sind am Samstagnachmittag zwei Niederösterreicher am Klettersteig auf dem Hochstuhl in der Gemeinde Feistritz im Rosental gestrandet. Das Paar musste vom Polizeihubschrauber „Libelle“ geborgen werden.