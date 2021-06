Auto gegen Motorrad: Zeugen werden gesucht

Ein 29-jähriger Pkw-Lenker aus Graz wollte gegen 20.15 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Triesterstraße nach links ins Brauquartier abbiegen und brachte seinen Pkw an der Kreuzung zunächst aufgrund vorhandenen Rotlichts zum Stillstand. Als die Ampel Grünlicht zeigte, setzte er nach eigenen Angaben das Fahrzeug in Bewegung. Zeitgleich war der 23-Jährige in der Triesterstraße in die entgegengesetzte Richtung unterwegs und wollte die besagte Kreuzung Richtung Norden geradeaus überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.