Thumersbacher Landesstraße wegen Muren gesperrt

Am frühen Freitagabend hatten die Freiwillige Feuerwehr Zell am See und die Straßenmeisterei Pinzgau alle Hände voll zu tun: Ein Unwetter ließ in Thumersbach die Schotterfänge dreier kleiner Bäche übergehen. Die Thumersbacher Landesstraße (L247) wurde teils vermurt, die Straße musste während der Aufräumarbeiten zwischen dem Haus Gabi und dem Hotel Bellevue für rund zwei Stunden gesperrt werden.