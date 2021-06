Bei Wettfahrt durch Grieskirchen war Jurist Opfer

Die beiden jungen Türken (22, 23) waren gegen 22.30 Uhr mit PS-starken Autos vom Bahnhof Grieskirchen in Richtung Bad Schallerbach gerast. Laut Zeugen dürften sie sich ein Wettrennen geliefert und das im Ortsgebiet erlaubte Tempolimit krass missachtet haben. Der 23-Jährige raste voran, sein jüngerer Freund knapp dahinter. In einer leichten Rechtskurve verlor der Ältere die Kontrolle über seinen Wagen und krachte ins BMW-Cabrio des bekannten Rechtsanwalts und Stadionsprechers des SV Ried, Wolfgang Puttinger. Er hat den Schrecken noch nicht ganz verdaut. „Die sind mit quietschenden Reifen dahergekommen. In der Kurve hat es das vordere Auto geschleudert, der Lenker trotzdem weiter Vollgas gegeben“, so der 61-Jährige.