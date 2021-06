Nachfolger für Kärntens Bildungsdirektor gesucht

Zweisprachiges Schulwesen in Ausschreibung gestrichen

Der zweite Unterschied ist etwas, was man als Tiefschlag gegen die Volksgruppe werten kann. In der Ausschreibung von 2018 fanden sich unter „Weiteren Erfordernissen“ dezidiert „Kenntnisse des zweisprachigen Schulwesens“. In der nun veröffentlichten Ausschreibung wird das zweisprachige Schulwesen mit keinem Wort mehr erwähnt. Die Ausrede der Forderung nach „kärntenspezifischen Kenntnissen“ gilt nicht. Diese Formulierung findet sich in beiden Jahren.