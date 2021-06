Alaba: „Der Elfer geht natürlich auf meine Kappe!“

Franco Foda (Teamchef Österreich): „In der ersten Hälfte hatten wir nach vorne zu einfache Ballverluste, haben die Holländer dadurch zu Kontern eingeladen. In den ersten 30, 35 Minuten haben wir wenig zugelassen, leider den Elfer bekommen. Zeitweise waren wir gut im Angriffsdrittel, haben aber oft nicht geflankt oder den Torschuss gesucht, die Durchschlagskraft hat gefehlt. Zeitweise haben wir in der Defensive eine gute Ordnung und gute Balleroberungen gehabt, ihn den Ball aber oft zu schnell verloren. Wir hatten im Spielaufbau zu einfache Abspielfehler, in der zweiten Hälfte haben wir das besser gemacht und konnten zeitweise auch Druck entwickeln. Wir wollten heute unbedingt punkten. Jetzt kurz analysieren, gut regenerieren. Gegen Ukraine haben wir unser Finalspiel, und da werden wir da sein - mit Marko (Arnautovic).“