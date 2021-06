Spielberg: Erstes Formel-1-Rennen vor 15.000 Fans

Ab 1. Juli gibt es bei Großveranstaltungen keine Kapazitätsgrenzen mehr - das wurde am Donnerstag von der Bundesregierung verkündet. Für das erste Grand-Prix-Wochenende in Spielberg (25. bis 27. Juni) kommt das leider um ein paar Tage zu spät. Eigentlich wären also nur 3000 Zuschauer erlaubt. Das Ring-Gelände soll aber in fünf Sektoren unterteilt werden - somit könnten insgesamt 15.000 Fans vor Ort mitfiebern.