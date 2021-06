Volle Action im Training gegen Terror und Gewalt

Amoklauf, Terrorangriff, Geiselnahme – auf lebensbedrohliche Situationen müssen Polizisten im Ernstfall vorbereitet sein. Nun sind weitere 18 Beamte für die Einsatzeinheit Burgenland in der Grundausbildung. Mit Kollegen aus Salzburg und der WEGA trainierten sie eine Woche lang, zuletzt in der alten Pädak in Eisenstadt.