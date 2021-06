45. TddL: Erster Tag, erste hitzige Debatten

Für eine hitzige Debatte sorgte „Die Woche“ von Heike Geißler (D): Für Mara Delius werde der Leser mit einer „Lastenfahrradladung von Befindlichkeiten der selbst ernannten proletarischen Prinzessin überschüttet“. Für Klaus Kastberger ist es ein Text, der mit häufigerem Lesen immer besser werde, aber zu wenig Antworten biete. Laut Insa Wilke könne die Autorin mit der Ablehnung des Textes zufrieden sein: „Der Text hat hervorgerufen, was er wollte. Nämlich nicht zu sagen, was man in der Literatur gewohnt ist und wie die Welt ist.“ Was wiederum nicht für alle Juroren als Beweis für das Funktionieren des Textes galt.