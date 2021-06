Bachmannpreis: Verena Gotthardt liest am Freitag

Am 20. Juni wird in Klagenfurt am Wörthersee der 45. Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben. Die Tage der deutschsprachigen Literatur 2021 finden vom 16. bis 20. Juni im ORF-Theater statt. Auch die Kärntnerin Verena Gotthardt liest darum.

(Bild: ORF)