Bergsteiger verdankt einer Wurzel sein Leben

Schritt zur Seite

Kurz nach 10 Uhr auf einer Seehöhe von 750 Meter, setzte der 48-Jährige am Weg einen Schritt zur Seite, um entgegenkommenden Wanderern das Vorbeigehen zu erleichtern. Dabei rutschte ihm ein Fuß am trockenen Untergrund über den Wegrand hinaus und der Bergsteiger verlor das Gleichgewicht. Dabei stürzte er über sehr steiles, felsdurchsetztes Waldgelände in Richtung des „Saugraben“ ab. Nach etwa 15 bis 20 Meter konnte sich der Mann gerade noch an einer Wurzel neben einem Baum festhalten und so einen weiteren Absturz verhindern.