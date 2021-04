Österreichs Abzug aus Afghanistan steht bevor

Danach wurde das Kontingent laufen reduziert, aktuell sind 16 Mann im Land: ein Teil in Kabul, ein Teil im Norden in Masar-e Scharif. Zuletzt übernahmen unsere Soldaten die Ausbildung von örtlichen Sicherheitskräften und waren in Planung und Koordination eingesetzt. Bis dato wurde kein Bundesheer-Soldat in Afghanistan getötet.